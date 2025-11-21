Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage./tih/ag

