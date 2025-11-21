MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 18,75 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 03:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
446,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
346,20 €
|Abst. Kursziel*:
28,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
346,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
414,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
