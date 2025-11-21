DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
MTU Aero Engines Aktie

346,30 EUR -3,20 EUR -0,92 %
STU
Marktkap. 18,75 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

11:26 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
346,30 EUR -3,20 EUR -0,92%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 03:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
446,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
346,20 €		 Abst. Kursziel*:
28,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
346,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
414,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

11:26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
18.11.25 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
