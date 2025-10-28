DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Marktkap. 20,42 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

UBS AG

MTU Aero Engines Neutral

11:46 Uhr
MTU Aero Engines Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 390 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant hob am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2027, schraubte sie aber ab 2028 zurück. Kurzfristig dürfte der Markt vom Triebwerkhersteller positiv überrascht werden, längerfristig gebe es aber Enttäuschungsrisiken./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
390,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
375,80 €		 Abst. Kursziel*:
3,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
378,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
419,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

11:46 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
09:16 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
24.10.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Einstufung im Blick UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Neutral'
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Einbußen
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Nachmittag
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
