HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach dem Bericht des Dax-Konzerns./rob/ajx/gl
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
385,20 €
|Abst. Kursziel*:
-6,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
383,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,01%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
418,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
