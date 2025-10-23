DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Comfort Systems USA (FIX) – Rekordquartal mit verdoppeltem Gewinn und Auftragsbestand über 9 Mrd. USD! Comfort Systems USA (FIX) – Rekordquartal mit verdoppeltem Gewinn und Auftragsbestand über 9 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
383,00 EUR -4,50 EUR -1,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,36 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Warburg Research

MTU Aero Engines Hold

12:06 Uhr
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
383,00 EUR -4,50 EUR -1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach dem Bericht des Dax-Konzerns./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
385,20 €		 Abst. Kursziel*:
-6,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
383,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,01%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

12:06 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
09:41 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
23.10.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Hold-Einstufung MTU Aero Engines-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research MTU Aero Engines-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Freitagmittag Verluste
dpa-afx MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro
dpa-afx SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag südwärts
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen
TraderFox Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen