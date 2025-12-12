DAX 24.308 +0,5%ESt50 5.760 +0,7%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.514 +1,8%Euro 1,1744 +0,0%Öl 61,00 -0,4%Gold 4.338 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
UBS Aktien-Sparplan
36,81 EUR -0,02 EUR -0,05 %
STU
43,21 USD +0,54 USD +1,27 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 114,79 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Deutsche Bank AG

UBS Buy

10:46 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
36,81 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy sprach in seinem am Montag vorliegenden Kommentar von möglichem "politischen Momentum" zugunsten der Bank. Er bezog sich dabei auf Medienberichte über einen Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern hinsichtlich der künftigen Eigenkapitalanforderungen. Es scheine sich inzwischen die Erkenntnis durchzusetzen, dass man die UBS nicht überregulieren dürfe./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,58 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

10:46 UBS Buy Deutsche Bank AG
08:01 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

finanzen.net Profitabler UBS-Einstieg? SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SPI schwächelt letztendlich
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI klettert am Nachmittag
Financial Times UBS shares hit 17-year high on hopes of watered down capital reforms
Benzinga $1000 Invested In UBS Gr 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Zacks UBS Group Shares Rise on Swiss Regulators' Capital-Rule Relaxation
Zacks UBS Group AG Plans 10,000 Job Cuts: Will it Boost Efficiency?
Benzinga How Is The Market Feeling About UBS Group AG?
Business Times UBS may cut further 10,000 jobs by 2027: report
Zacks Here's Why UBS (UBS) is a Strong Value Stock
Business Times Drew & Napier, Withers to collaborate on claims against Switzerland over Credit Suisse AT1 losses
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen