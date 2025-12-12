UBS Aktie
Marktkap. 114,79 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy sprach in seinem am Montag vorliegenden Kommentar von möglichem "politischen Momentum" zugunsten der Bank. Er bezog sich dabei auf Medienberichte über einen Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern hinsichtlich der künftigen Eigenkapitalanforderungen. Es scheine sich inzwischen die Erkenntnis durchzusetzen, dass man die UBS nicht überregulieren dürfe./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
37,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,58 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|10:46
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG