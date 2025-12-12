Deutsche Bank AG

UBS Buy

10:46 Uhr

Aktie in diesem Artikel UBS 36,81 EUR -0,02 EUR -0,05% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy sprach in seinem am Montag vorliegenden Kommentar von möglichem "politischen Momentum" zugunsten der Bank. Er bezog sich dabei auf Medienberichte über einen Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern hinsichtlich der künftigen Eigenkapitalanforderungen. Es scheine sich inzwischen die Erkenntnis durchzusetzen, dass man die UBS nicht überregulieren dürfe./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com