Analysten-Prognosen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.

Die UBS-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst hält die UBS-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,50 CHF, was einem Anstieg von 5,48 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 31,02 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital - - 25.11.2025 Barclays Capital 30,00 CHF -3,29 07.11.2025 RBC Capital Markets 38,00 CHF 22,50 06.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 41,50 CHF 33,78 03.11.2025

