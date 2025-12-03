DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +4,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.909 +1,7%Euro1,1642 +0,1%Öl62,68 +0,5%Gold4.206 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysten-Prognosen

UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

03.12.25 08:45 Uhr
UBS-Aktie im November 2025: Das sind die Expertenmeinungen | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
31,06 CHF 0,08 CHF 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UBS-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

Wer­bung

2 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst hält die UBS-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,50 CHF, was einem Anstieg von 5,48 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 31,02 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital--25.11.2025
Barclays Capital30,00 CHF-3,2907.11.2025
RBC Capital Markets38,00 CHF22,5006.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.41,50 CHF33,7803.11.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
02.12.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.11.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
03.11.2025UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
03.11.2025UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
18.06.2025UBS UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen