UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Die UBS-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst hält die UBS-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,50 CHF, was einem Anstieg von 5,48 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 31,02 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|25.11.2025
|Barclays Capital
|30,00 CHF
|-3,29
|07.11.2025
|RBC Capital Markets
|38,00 CHF
|22,50
|06.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|41,50 CHF
|33,78
|03.11.2025
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere UBS News
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
Analysen zu UBS
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2025
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2025
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.2025
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.2025
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.2025
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.2025
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.2025
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen