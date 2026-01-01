OTS: Biesterfeld SE / Betti Heick in den Vorstand der Biesterfeld Group ...

Betti Heick in den Vorstand der Biesterfeld Group berufen (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Biesterfeld SE hat Betti Heick zum 1. März

2026 in den Vorstand der Biesterfeld Gruppe berufen.

"Die Ernennung von Frau Heick ist Teil eines schrittweisen Nachfolgeprozesses

für Peter Wilkes, der Ende 2026 in den Ruhestand treten wird", erklärt Dirk J.

Biesterfeld, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Biesterfeld SE. "Frau Heick ist

seit vielen Jahren Teil der Biesterfeld-Familie und verfügt über ein breites,

belastbares internationales Netzwerk, das auf vertrauensvollen Beziehungen

innerhalb der weltweiten Biesterfeld Gruppe sowie zu wichtigen externen Partnern

beruht. Als neues Mitglied des Vorstands wird sie die Weiterentwicklung unserer

strategischen Ausrichtung in wichtigen Märkten und Regionen maßgeblich

vorantreiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Heick und wünsche

ihr viel Erfolg."

In den vergangenen 21 Jahren hat Betti zahlreiche Schlüsselpositionen innerhalb

von Biesterfeld innegehabt, zuletzt als Global Business Director Consumer. Sie

bringt herausragende fachliche Expertise sowie aufgrund ihrer langjährigen

Zugehörigkeit ein tiefes Verständnis für das traditionsreiche Erbe und die

zukünftige Ausrichtung des Unternehmens mit. In ihren neuen Bereich fallen die

Business Units Consumer und HealthCare, die Vertriebsregion Europa und das

Cluster Technology & Innovation.

Stephan Glander, CEO der Biesterfeld SE, betont: "Ich freue mich sehr über die

Ernennung von Betti. Sie ist eine starke Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter

Transformations- und Wachstums-orientierung, die es versteht Menschen zu

inspirieren und Teams erfolgreich weiterzuentwickeln. Sie ist eine hervorragende

Ergänzung für den Vorstand und wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,

Biesterfeld auf seinem ambitionierten Weg in eine starke Zukunft zu

unterstützen. Ich freue mich auf eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über die Biesterfeld SE

Die Biesterfeld SE ist die Holdinggesellschaft der Biesterfeld Gruppe, einem der

international führenden Distributions- und Dienstleistungsunternehmen in den

Bereichen Kunststoff, Kautschuk, Spezialchemie und Inhaltsstoffe. Gegründet 1906

in Hamburg, Deutschland, beschäftigt die Gruppe heute mehr als 1100 Mitarbeiter

an über 50 Standorten in Europa, Südamerika, Asien und Afrika und erwirtschaftet

einen Jahresumsatz von 1,29 Milliarden Euro (GJ 2024). Das Unternehmen, das sich

vollständig in Familienbesitz befindet, bietet spezialisiertes Markt-Know-how,

anwendungsbezogene technische Beratung und Dienstleistungen sowie ein

umfassendes Produktportfolio für zahlreiche Branchen in den Geschäftsbereichen

Standard Polymers, Engineered Polymers, Performance Polymers, HealthCare,

Consumer, Industrial und Rubber.

