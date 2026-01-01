OTS: Biesterfeld SE / Betti Heick in den Vorstand der Biesterfeld Group ...
Betti Heick in den Vorstand der Biesterfeld Group berufen (FOTO)
Hamburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Biesterfeld SE hat Betti Heick zum 1. März
2026 in den Vorstand der Biesterfeld Gruppe berufen.
"Die Ernennung von Frau Heick ist Teil eines schrittweisen Nachfolgeprozesses
für Peter Wilkes, der Ende 2026 in den Ruhestand treten wird", erklärt Dirk J.
Biesterfeld, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Biesterfeld SE. "Frau Heick ist
seit vielen Jahren Teil der Biesterfeld-Familie und verfügt über ein breites,
belastbares internationales Netzwerk, das auf vertrauensvollen Beziehungen
innerhalb der weltweiten Biesterfeld Gruppe sowie zu wichtigen externen Partnern
beruht. Als neues Mitglied des Vorstands wird sie die Weiterentwicklung unserer
strategischen Ausrichtung in wichtigen Märkten und Regionen maßgeblich
vorantreiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Heick und wünsche
ihr viel Erfolg."
In den vergangenen 21 Jahren hat Betti zahlreiche Schlüsselpositionen innerhalb
von Biesterfeld innegehabt, zuletzt als Global Business Director Consumer. Sie
bringt herausragende fachliche Expertise sowie aufgrund ihrer langjährigen
Zugehörigkeit ein tiefes Verständnis für das traditionsreiche Erbe und die
zukünftige Ausrichtung des Unternehmens mit. In ihren neuen Bereich fallen die
Business Units Consumer und HealthCare, die Vertriebsregion Europa und das
Cluster Technology & Innovation.
Stephan Glander, CEO der Biesterfeld SE, betont: "Ich freue mich sehr über die
Ernennung von Betti. Sie ist eine starke Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter
Transformations- und Wachstums-orientierung, die es versteht Menschen zu
inspirieren und Teams erfolgreich weiterzuentwickeln. Sie ist eine hervorragende
Ergänzung für den Vorstand und wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
Biesterfeld auf seinem ambitionierten Weg in eine starke Zukunft zu
unterstützen. Ich freue mich auf eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit."
Über die Biesterfeld SE
Die Biesterfeld SE ist die Holdinggesellschaft der Biesterfeld Gruppe, einem der
international führenden Distributions- und Dienstleistungsunternehmen in den
Bereichen Kunststoff, Kautschuk, Spezialchemie und Inhaltsstoffe. Gegründet 1906
in Hamburg, Deutschland, beschäftigt die Gruppe heute mehr als 1100 Mitarbeiter
an über 50 Standorten in Europa, Südamerika, Asien und Afrika und erwirtschaftet
einen Jahresumsatz von 1,29 Milliarden Euro (GJ 2024). Das Unternehmen, das sich
vollständig in Familienbesitz befindet, bietet spezialisiertes Markt-Know-how,
anwendungsbezogene technische Beratung und Dienstleistungen sowie ein
umfassendes Produktportfolio für zahlreiche Branchen in den Geschäftsbereichen
Standard Polymers, Engineered Polymers, Performance Polymers, HealthCare,
Consumer, Industrial und Rubber.
Pressekontakt:
Eva Switala
Leiterin Unternehmenskommunikation
Ferdinandstraße 41
20095 Hamburg
+49 40 32008-670
e.switala@biesterfeld.com
www.biesterfeld.com
