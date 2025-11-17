DAX23.655 -0,9%Est505.639 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +0,6%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.138 -0,2%Euro1,1594 -0,2%Öl64,36 +0,1%Gold4.066 -0,3%
Hauptsitz

UBS-Aktie etwas höher Präsident Kelleher spricht offenbar mit US-Finanzminister über Umzug in USA

17.11.25 14:04 Uhr
UBS zieht es in die USA? - Offenbar Gespräch mit Finanzminister | finanzen.net

Laut einem Medienbericht hat die Schweizer Großbank UBS mit der US-Regierung auf oberster Ebene über eine Verlegung des Hauptsitzes in die USA gesprochen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
30,87 CHF -0,01 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher habe in der Angelegenheit US-Finanzminister Scott Bessent getroffen, schrieb die "Financial Times" ("FT") am Montag auf ihrer Website.

Kelleher und Bessent hätten in den letzten Monaten Gespräche über die möglichen Auswirkungen eines Umzugs nach Amerika geführt, so der Bericht weiter. Die Zeitung beruft sich dabei auf Insider. Laut dem Bericht seien die Gespräche Teil von Kellehers Bemühungen, Druck auf die Schweizer Regierung in Sachen Kapitalanforderungen auszuüben.

Schon im September hatte die "New York Post" von Treffen zwischen hohen UBS-Führungskräften und Vertretern der US-Regierung gesprochen. Auch damals ging es laut den Angaben um eine mögliche Sitzverlegung.

Die UBS hat solche Gerüchte zuletzt stets so kommentiert, dass sie "weiterhin als erfolgreiche globale Bank mit Sitz in der Schweiz" tätig sein wolle. Diese Aussage wurde nun auch auf Anfrage der "FT" wiederholt.

An der SIX notiert die UBS-Aktie zeitweise 0,23 Prozent höher bei 30,95 US-Dollar.

/rw/uh/AWP/men

ZÜRICH (dpa-AFX)

