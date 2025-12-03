DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
UBS Aktie

Marktkap. 103,91 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 41,50 Franken auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
41,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,58 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

13:21 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
07.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
06.11.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

