DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt

04.12.25 14:47 Uhr
Deutsche Börse und Kraken schmieden strategische Krypto-Partnerschaft - Aktie verliert dennoch | finanzen.net

Deutsche Börse und Kraken haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
221,10 EUR -3,50 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ziel sei es, eine regulierte Infrastruktur mit Krypto-Expertise zu kombinieren, um so einen effizienten institutionellen Zugang zu ermöglichen. Die Partnerschaft umfasst den Handel und die Abwicklung von Krypto-Assets und Derivaten und soll institutionellen Kunden in verschiedenen Regionen eine verbesserte Liquidität bieten. Ziel sei es, einen integrierten Zugang zu traditionellen und digitalen Vermögensmärkten zu schaffen. Kraken ist nach Angaben der Deutschen Börse eine der ältesten und liquidesten Kryptowährungsplattformen weltweit.

Die Partnerschaft umfasst Handel, Verwahrung, Abwicklung, Sicherheitenmanagement und tokenisierte Vermögenswerte. In der ersten Phase der Partnerschaft werde Kraken direkt in 360T integriert, der Devisen-Plattform der Deutschen Börse Group. Durch die Integration erhielten Kraken-Kunden Zugang zu FX-Liquidität in Bankenqualität über einen der weltweit größten Liquiditätspools, so der Börsenbetreiber. Im Rahmen der Partnerschaft werde auch Kraken Embed genutzt, um den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen im gesamten Netzwerk der Deutsche Börse zu erweitern.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen planen beide Unternehmen, an der Eurex gelistete Derivate zum Handel auf Kraken bereitzustellen. "Die Zusammenarbeit wird es den Kunden der Deutschen Börse Gruppe zudem ermöglichen, Kryptowährungen und Derivate über Crypto Finance und die Börse von Kraken zu handeln. So können verbesserte Kundenlösungen angeboten werden, während Clearstream und Crypto Finance - beides Tochtergesellschaften der Deutschen Börse - für die Verwahrung genutzt werden", heißt es.

Darüber hinaus wollen Kraken und die Deutsche Börse gemeinsam daran arbeiten, das Angebot tokenisierter Aktien in das Ökosystem von 360X zu integrieren, um die Reichweite dieser digitalen Anlageklasse zu vergrößern. Darüber hinaus werden die Deutsche Börse Group und Kraken die bei Clearstream verwahrten Wertpapiere in tokenisierter Form an den Kundenstamm von Kraken verteilen.

Via XETRA notiert die Deutsche Börse-Aktie zeitweise 1,12 Prozent leichter bei 221,50 Euro. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 08:41 ET (13:41 GMT)

DOW JONES

