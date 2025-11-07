UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der UBS-Aktie veröffentlicht.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten empfehlen die UBS-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 34,70 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,97 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 30,73 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|37,00 CHF
|20,40
|31.10.2025
|Deutsche Bank AG
|36,00 CHF
|17,15
|30.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|23,66
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 CHF
|10,64
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|37,00 CHF
|20,40
|29.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|23,66
|29.10.2025
|Deutsche Bank AG
|36,00 CHF
|17,15
|08.10.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 CHF
|10,64
|07.10.2025
|Morgan Stanley
|28,00 CHF
|-8,88
|06.10.2025
|Barclays Capital
|29,00 CHF
|-5,63
|03.10.2025
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:51
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2025
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2025
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.2025
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.2025
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.2025
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.2025
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:51
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.2025
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.2024
|UBS Underweight
|Barclays Capital
