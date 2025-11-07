Analysen des Monats

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 34,70 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,97 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 30,73 CHF.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten empfehlen die UBS-Aktie zu verkaufen.

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der UBS -Aktie veröffentlicht.

