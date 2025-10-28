DAX24.257 -0,2%Est505.700 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1659 +0,1%Öl64,58 -1,8%Gold3.902 -2,2%
OCC

UBS-Aktie steigt: US-Genehmigung für nationale Banklizenz bis 2026 erwartet

28.10.25 09:38 Uhr
UBS-Aktie fester: Konzern setzt auf US-Expansion mit erwarteter Lizenz 2026 | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS rechnet mit einer Genehmigung ihrer nationalen Banklizenz in den USA im Jahr 2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
30,77 CHF 0,03 CHF 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit wäre das Institut die erste Schweizer Bank, die eine solche Lizenz erhält. Das geht aus einem internen Memo von Rob Karofsky und Mike Camacho an die Mitarbeitenden in den USA hervor. Der Inhalt des Memos der beiden hochrangigen UBS-Manager in den USA wurde von einem UBS-Sprecher bestätigt.

Wer­bung

Zuletzt habe die UBS Bank USA mit Sitz in Salt Lake City beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf eine nationale Banklizenz gestellt, hieß es weiter. Eine nationale Banklizenz würde es der UBS-Tochter erlauben, ihr Bankgeschäft über die bisherige staatliche Zulassung in Utah hinaus anzubieten. Geplant sei, das bestehende Angebot an Cash-Management-Dienstleistungen schrittweise um Zahlungsverkehr, Giro- und Sparkonten zu erweitern.

Im SIX Handel geht es für die UBS-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 30,91 Franken nach oben.

/ra/cg/AWP/stw

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com

