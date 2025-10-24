Nachfolger steht bereit

Lukas Gähwiler, Vizepräsident des Verwaltungsrats bei der UBS geht in den Ruhestand.

Compliance-Chef Markus Ronner werde als Nachfolger vorgeschlagen, teilte die Schweizer Großbank mit. Ein Nachfolger für Ronner werde separat bekannt gegeben.

Gähwiler spielte eine maßgebliche Rolle sowohl bei der Vorbereitung und Durchführung der Credit-Suisse-Übernahme, wie auch als letzter amtierender Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse AG während einer außerordentlich herausfordernden Phase. Er wird sich den Angaben zufolge bei der Generalversammlung im nächsten Jahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Die UBS-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,92 Prozent auf 30,12 CHF.

DOW JONES