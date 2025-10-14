Aktien Schweiz etwas leichter - Gerichtsurteil belastet UBS
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Mit kleinen Verlusten hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Die US-Börsen waren schwächer in den Handel gestartet und hatten die Erholungsbewegung vom Montag zunichte gemacht. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA scheint in weiter Ferne zu liegen.
Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.435 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,86 (zuvor: 14,67) Millionen Aktien.
Trotz der Unsicherheit trennten sich Anleger abermals von den als defensiv geltenden Schwergewichten Nestle (-0,4%), Novartis (-0,4%) und Roche (-1,3%).
Angeführt wurde die Liste der Verlierer jedoch von der UBS-Aktie, die um 2,1 Prozent fiel. Das Schweizerische Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hatte entschieden, dass die von der Finanzmarktaufsicht (Finma) verfügte Abschreibung von AT1-Kapitalinstrumenten über 16,5 Milliarden Schweizer Franken bei der Notübernahme der Credit Suisse rechtswidrig war. Über eine mögliche Rückabwicklung der Abschreibung hat das Gericht allerdings noch nicht entschieden.
Givaudan verbesserten sich dagegen um 0,4 Prozent. Die Zahlen des Duft- und Aromenherstellers für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs hatten überzeugt.
Zulauf verzeichneten die am Vortag gemiedenen Versicherer. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,8 Prozent.
Eine Kaufempfehlung der UBS verhalf der Holcim-Aktie zu einem Plus von 2 Prozent. Die Aktien der aus Holcim ausgegliederten Amrize rückten um 0,4 Prozent vor. Ihre Kaufempfehlung für Sika (-0,4%) hatten die UBS-Analysten bekräftigt, das Kursziel aber gesenkt.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2025 11:43 ET (15:43 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amrize
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amrize
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu UBS
Analysen zu UBS
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|29.09.2025
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.2025
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.2025
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.2025
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.2025
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.2025
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.2025
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.2024
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.2024
|UBS Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen