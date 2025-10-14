Aktien Schweiz etwas leichter - Gerichtsurteil belastet UBS

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Die US-Börsen waren schwächer in den Handel gestartet und hatten die Erholungsbewegung vom Montag zunichte gemacht. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA scheint in weiter Ferne zu liegen.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.435 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,86 (zuvor: 14,67) Millionen Aktien.

Trotz der Unsicherheit trennten sich Anleger abermals von den als defensiv geltenden Schwergewichten Nestle (-0,4%), Novartis (-0,4%) und Roche (-1,3%).

Angeführt wurde die Liste der Verlierer jedoch von der UBS-Aktie, die um 2,1 Prozent fiel. Das Schweizerische Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hatte entschieden, dass die von der Finanzmarktaufsicht (Finma) verfügte Abschreibung von AT1-Kapitalinstrumenten über 16,5 Milliarden Schweizer Franken bei der Notübernahme der Credit Suisse rechtswidrig war. Über eine mögliche Rückabwicklung der Abschreibung hat das Gericht allerdings noch nicht entschieden.

Givaudan verbesserten sich dagegen um 0,4 Prozent. Die Zahlen des Duft- und Aromenherstellers für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs hatten überzeugt.

Zulauf verzeichneten die am Vortag gemiedenen Versicherer. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,8 Prozent.

Eine Kaufempfehlung der UBS verhalf der Holcim-Aktie zu einem Plus von 2 Prozent. Die Aktien der aus Holcim ausgegliederten Amrize rückten um 0,4 Prozent vor. Ihre Kaufempfehlung für Sika (-0,4%) hatten die UBS-Analysten bekräftigt, das Kursziel aber gesenkt.

