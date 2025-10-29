DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,28 +1,3%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,57 +0,2%Gold3.992 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Nordex A0D655 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

UBS verdient im dritten Quartal mehr als erwartet

29.10.25 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
30,92 CHF 0,18 CHF 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Schweizer UBS hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung in ihrem Kerngeschäft mehr verdient als erwartet. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 2,5 Milliarden US-Dollar und lag damit um 74 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem von Factset erstellten Konsens für den Dreimonatszeitraum einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden Dollar erwartet.

Wer­bung

Der Nettogewinn der größten Schweizer Bank enthielt Nettoauflösungen von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 668 Millionen Dollar, die nach Angaben der UBS in erster Linie auf die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Geschäft der Credit Suisse mit Residential Mortgage Backed Securities. Der Konzernertrag kletterte um 3 Prozent auf 12,76 Milliarden Dollar. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 47 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar.

Die starke Kundendynamik und Vermögenszuflüsse im Berichtsquartal unterstützten laut UBS den Anstieg der verwalteten Vermögen des Konzerns um 4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Durch Vermögenszuflüsse im Global Wealth Management von 38 Milliarden Dollar kletterten die Vermögenszuflüsse seit Jahresbeginn auf 92 Milliarden Dollar. Die Nettoneugeldzuflüsse im dritten Quartal lagen bei 18 Milliarden Dollar.

"Im dritten Quartal 2025 haben wir ein ausgezeichnetes finanzielles Ergebnis erzielt, getragen von der hohen Dynamik in unserem Kerngeschäft und der konsequenten Umsetzung unserer strategischen Prioritäten. Unsere privaten und institutionellen Kunden waren sehr aktiv, und die verwalteten Vermögen stiegen auf fast 7 Billionen Dollar", sagte CEO Sergio Ermotti.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
08.10.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
29.09.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
29.09.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025UBS BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
18.06.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
23.04.2024UBS UnderweightBarclays Capital
09.02.2024UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen