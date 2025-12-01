DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,57 +0,8%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
UBS Aktie

32,81 EUR -0,34 EUR -1,03 %
FSE
38,47 USD -0,14 USD -0,35 %
BTT
Marktkap. 103,74 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

08:01 Uhr
UBS Overweight
UBS
32,81 EUR -0,34 EUR -1,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Analysen zu UBS

25.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
07.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
06.11.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
