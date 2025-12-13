So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren

Einblick in die Performance

Bei einem frühen Hedera-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,2917 USD. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 342,85 Hedera. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,47 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.12.2025 auf 0,1239 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 57,53 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.12.2025 bei 0,1226 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net