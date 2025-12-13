Bitcoin Kurs Prognose: Brasilianische Großbank empfiehlt jetzt 3 % BTC

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Eine der größten Vermögensverwaltungen Brasiliens, Itaú Asset, hat eine neue Studie zur strategischen Rolle von Bitcoin in den Portfolios veröffentlicht. Der Asset-Manager, der zu den Schwergewichten des lateinamerikanischen Finanzmarkts zählt, empfiehlt darin eine Bitcoin-Gewichtung von bis zu drei Prozent im Portfolio.

Begründet wird dies mit Diversifikation, Währungsschutz und dem langfristigen Wertspeicher-Narrativ von Bitcoin. Die Empfehlung richtet sich ausdrücklich an langfristig orientierte Anleger.

Profis werden ergo zunehmend bullisch – sollte jetzt jeder Bitcoin kaufen?

Bitcoin als Beimischung im Portfolio: Das sagen die Experten

Die bekannte brasilianische Großbank kommt in einer aktuellen Studie zu einem klaren Ergebnis: Bitcoin kann als strategische Beimischung sinnvoll sein, sollte im Portfolio jedoch moderat gewichtet werden. Empfohlen wird eine Größenordnung von rund 1 bis maximal 3 Prozent. Der Fokus liegt dabei weniger auf kurzfristigen Kursprognosen, sondern auf den strukturellen Eigenschaften von Bitcoin als Anlageklasse.

JUST IN: Brazil's largest private bank Itau is now recommending a Bitcoin allocation of up to 3% pic.twitter.com/UlMxaMJo91 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 12, 2025

Die Analyse ordnet Bitcoin in ein Umfeld ein, das von geopolitischen Spannungen, geldpolitischer Unsicherheit und hoher Marktvolatilität geprägt ist. In solchen Phasen gewinnen Anlagen an Bedeutung, die sich anders verhalten als klassische Aktien, Anleihen oder heimische Märkte. Genau hier sieht die Bank die Rolle von Bitcoin: als globaler, dezentraler Vermögenswert mit eigenständiger Dynamik.

Der Rückblick auf 2025 verdeutlicht diese Eigenschaften. Trotz teils heftiger Kursschwankungen bewegte sich Bitcoin über das Jahr hinweg in einer breiten Spanne, erreichte neue Höchststände und kehrte anschließend wieder auf frühere Niveaus zurück.

Besonders relevant für Anleger in Brasilien ist der Währungseffekt. Wechselkursschwankungen können die Performance kurzfristig belasten, wirken in Stressphasen jedoch stabilisierend auf das Gesamtportfolio. Der in der Studie betrachtete Bitcoin-ETF zeigt, dass Bitcoin eine geringe Korrelation zu brasilianischen Aktien, Anleihen und auch zum US-Dollar aufweist. Genau dieser Effekt sorgt für echte Diversifikation.

Die zentrale Empfehlung lautet daher: Bitcoin nicht als Basis des gesamten Portfolios betrachten, sondern als ergänzenden Baustein. Eine begrenzte Allokation kann helfen, internationale Diversifikation zu erhöhen, sich teilweise gegen Währungsabwertung abzusichern und langfristiges Wertsteigerungspotenzial zu nutzen.

Bitcoin Alternative: Mehr Potenzial dank Layer-2? HYPER vor 30 Mio. Dollar Meilenstein

Die brasilianische Bank empfiehlt Bitcoin derzeit vor allem als Wertspeicher. Ausschlaggebend sind das begrenzte Angebot und die Rolle von Bitcoin als Absicherung gegen Geldentwertung. In diesem Store-of-Value-Narrativ sieht die Bank eine sinnvolle strategische Gewichtung im Portfolio.

Gleichzeitig scheint natürlich klar, dass weiteres Potenzial entstehen könnte, wenn sich das Bitcoin-Ökosystem weiterentwickelt. Zusätzlicher Nutzen durch Layer-2-Technologien und neue Anwendungen könnte das bestehende Narrativ erweitern. Ein solcher Wandel würde langfristig höhere Bewertungen ermöglichen und eine stärkere Rolle von Bitcoin im Portfolio rechtfertigen.

Genau an diesem Punkt setzt Bitcoin Hyper an und erweitert das Ökosystem um eine Layer-2. Im Zentrum steht eine klare Aufgabentrennung. Die Bitcoin-Blockchain bleibt unverändert und übernimmt weiterhin die Rolle des sicheren Fundaments. Rechenintensive Prozesse werden ausgelagert, hier kommt die L2 ins Spiel. Auf dieser zusätzlichen Schicht entstehen Anwendungen, die Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit benötigen. Dadurch wird das Mainnet entlastet, ohne seine Sicherheitsstruktur zu gefährden. Dieses Modell ist aus anderen Netzwerken bekannt, wird hier jedoch gezielt auf Bitcoin übertragen. Denn Ethereum profitierte in den vergangenen Jahren massiv vom Wachstum durch Layer-2, nun könnte Bitcoin folgen.

Für die Ausführung von Anwendungen nutzt Bitcoin Hyper eine Umgebung, die sich an der Solana Virtual Machine orientiert. Mehrere Transaktionen können parallel verarbeitet werden. Das erhöht den Durchsatz deutlich und senkt Wartezeiten. Gleichzeitig entsteht ein praktischer Vorteil für Entwickler. Viele Anwendungen aus dem Solana-Ökosystem lassen sich technisch vergleichsweise einfach übertragen. Bitcoin entwickelt sich damit von einem reinen Wertspeicher hin zu einer Plattform mit breiterer Nutzung.

Ein zentrales Element des Systems ist der Token HYPER. Er dient zur Bezahlung von Transaktionen innerhalb der Layer-2, ermöglicht Abstimmungen in der Governance und gewährt Staking-Renditen von aktuell 40 Prozent APY.

Das Interesse am Projekt zeigt sich bereits in der frühen Phase. Im Presale wurden rund 29,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Erwerb von HYPER erfolgt über den laufenden Presale. Dafür wird eine kompatible Krypto-Wallet benötigt. Nach dem Verbinden der Wallet kann der gewünschte Betrag gegen HYPER getauscht werden. Doch bereits in wenigen Stunden steigt der Preis wieder, womit erste Buchgewinne aufgebaut werden können.

