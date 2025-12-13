DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.697 -0,3%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

13.12.25 17:23 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.654,6415 CHF -231,6677 CHF -0,32%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.696,9825 EUR -211,2311 EUR -0,27%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.319,2221 GBP -217,6842 GBP -0,32%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.020.955,0763 JPY -46.482,8215 JPY -0,33%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.019,2986 USD -297,8506 USD -0,33%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.467,9460 CHF 11,9038 CHF 0,48%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.641,6154 EUR 13,9967 EUR 0,53%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.318,6244 GBP 11,1824 GBP 0,48%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
482.913,0197 JPY 2.289,9251 JPY 0,48%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.100,4658 USD 14,7221 USD 0,48%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
105,6748 CHF 0,2258 CHF 0,21%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
113,1112 EUR 0,2956 EUR 0,26%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
99,2810 GBP 0,2121 GBP 0,21%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.677,8234 JPY 42,4960 JPY 0,21%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
132,7587 USD 0,2737 USD 0,21%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6088 CHF 0,0089 CHF 0,56%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7220 EUR 0,0104 EUR 0,61%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5115 GBP 0,0084 GBP 0,56%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
314,8028 JPY 1,7198 JPY 0,55%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0211 USD 0,0111 USD 0,55%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
714,0919 CHF 11,9103 CHF 1,70%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
764,3426 EUR 13,1073 EUR 1,74%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
670,8863 GBP 11,1894 GBP 1,70%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
139.729,2732 JPY 2.319,2939 JPY 1,69%
Charts|News

Bitcoin gab um 17:10 um 0,14 Prozent auf 90.186,54 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 90.317,15 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 28,7 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht 0,04 Prozent auf 81,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 81,95 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.111,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.085,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,85 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 579,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (580,92 US-Dollar).

Daneben wertet Ripple um 17:10 auf. Es geht 1,07 Prozent auf 2,032 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,010 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (405,80 US-Dollar) geht es um 2,56 Prozent auf 416,20 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,4137 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4092 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2738 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2723 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,34 Prozent auf 902,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 882,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1398 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1370 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,84 Prozent auf 133,60 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 132,48 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 2,18 Prozent auf 13,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,12 US-Dollar stand.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,66 US-Dollar am Vortag auf 13,84 US-Dollar nach oben (1,36 Prozent).

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 3,09 Prozent auf 1,610 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

