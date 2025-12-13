Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wertentwicklung im Fokus

Bei einem frühen Einstieg in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Toncoin wurde am 12.12.2024 zu einem Wert von 6,340 USD gehandelt. Bei einem TON-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.577,29 Toncoin in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.12.2025 auf 1,611 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.540,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,59 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.11.2025 bei 1,469 USD. Bei 6,407 USD erreichte der Coin am 15.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

