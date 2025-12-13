DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.792 -0,2%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wertentwicklung im Fokus

Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

13.12.25 19:43 Uhr
Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Einstieg in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,6123 USD 0,0016 USD 0,10%
Charts|News

Toncoin wurde am 12.12.2024 zu einem Wert von 6,340 USD gehandelt. Bei einem TON-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.577,29 Toncoin in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.12.2025 auf 1,611 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.540,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,59 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.11.2025 bei 1,469 USD. Bei 6,407 USD erreichte der Coin am 15.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com