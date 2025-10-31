DAX 24.245 +1,2%ESt50 5.703 +0,7%MSCI World 4.393 +0,1%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.306 -2,8%Euro 1,1515 -0,2%Öl 64,48 -0,9%Gold 4.005 +0,1%
Marktkap. 104,78 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

Goldman Sachs Group Inc.

UBS Buy

11:26 Uhr
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 40 auf 41,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzung für 2025 um acht Prozent. Zudem legt er jetzt in seiner Bewertungsbasis einen höheren Schwerpunkt auf das Jahr 2028./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
41,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,93 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

