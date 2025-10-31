UBS Aktie
Marktkap. 104,78 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 40 auf 41,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzung für 2025 um acht Prozent. Zudem legt er jetzt in seiner Bewertungsbasis einen höheren Schwerpunkt auf das Jahr 2028./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
41,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,93 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
