Schneider Electric Aktie

246,45 EUR +0,45 EUR +0,18 %
STU
228,52 CHF +1,64 CHF +0,72 %
BRX
Marktkap. 138,61 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

08:26 Uhr
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Zum dritten Mal in diesem Jahr hätten Investoren negativ auf die Resultate des Elektrotechnikkonzerns reagiert, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seiner Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Klar sei, dass das Unternehmen wieder positiv überraschen müsse. Gleichwohl habe es keine echten, tiefgreifenden Probleme, aktuell holpere es lediglich ein wenig./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
247,20 €		 Abst. Kursziel*:
11,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
246,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,58%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
256,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

