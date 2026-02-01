Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um 1,91 Prozent auf 66.326,15 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 67.616,72 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,3 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (53,41 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 52,85 US-Dollar nach unten.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.915,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.954,88 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,99 Prozent.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 4,96 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 541,92 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 570,18 US-Dollar wert war.
Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,75 Prozent auf 1,401 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,391 US-Dollar.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 2,16 Prozent auf 320,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 327,68 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2709 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2717 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Stellar um 1,23 Prozent auf 0,1567 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1548 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2881 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,96 Prozent auf 608,11 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 614,01 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0953 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,0969 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 80,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,64 US-Dollar).
Daneben wertet Avalanche um 12:25 ab. Es geht 1,88 Prozent auf 8,695 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,862 US-Dollar stand.
Zudem gibt Chainlink am Montagmittag nach. Um 1,95 Prozent auf 8,493 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,662 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,42 Prozent auf 0,9097 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,9228 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
