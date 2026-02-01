DAX25.146 -0,5%Est506.127 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -3,7%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.146 -1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,67 ±-0,0%Gold5.151 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Hochtief: Eierlegende Wollmilchsau Hochtief: Eierlegende Wollmilchsau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln

23.02.26 12:43 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Montagmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.368,9788 CHF -836,2671 CHF -1,60%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.146,2266 EUR -1.013,1611 EUR -1,77%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49.038,9820 GBP -946,2718 GBP -1,89%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.250.811,4202 JPY -189.412,8396 JPY -1,81%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
66.170,5329 USD -1.446,1860 USD -2,14%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.485,9867 CHF -23,3299 CHF -1,55%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.624,1816 EUR -28,3653 EUR -1,72%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.418,5853 GBP -26,5487 GBP -1,84%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
296.532,4631 JPY -5.307,0085 JPY -1,76%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.914,1617 USD -40,7191 USD -2,08%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
62,1369 CHF -1,6685 CHF -2,61%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
67,9156 EUR -1,9448 EUR -2,78%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
59,3185 GBP -1,7736 GBP -2,90%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.399,5817 JPY -360,4850 JPY -2,83%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
80,0412 USD -2,6001 USD -3,15%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0840 CHF 0,0101 CHF 0,94%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1848 EUR 0,0090 EUR 0,77%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0348 GBP 0,0066 GBP 0,64%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
216,3153 JPY 1,5560 JPY 0,72%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3963 USD 0,0054 USD 0,39%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
470,8663 CHF -3,1979 CHF -0,67%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
514,6562 EUR -4,3955 EUR -0,85%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
449,5087 GBP -4,3963 GBP -0,97%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93.962,5717 JPY -842,7801 JPY -0,89%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um 1,91 Prozent auf 66.326,15 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 67.616,72 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,3 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (53,41 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 52,85 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.915,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.954,88 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,99 Prozent.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 4,96 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 541,92 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 570,18 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,75 Prozent auf 1,401 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,391 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 2,16 Prozent auf 320,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 327,68 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2709 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2717 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Stellar um 1,23 Prozent auf 0,1567 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1548 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2881 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,96 Prozent auf 608,11 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 614,01 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0953 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,0969 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 80,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,64 US-Dollar).

Daneben wertet Avalanche um 12:25 ab. Es geht 1,88 Prozent auf 8,695 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,862 US-Dollar stand.

Zudem gibt Chainlink am Montagmittag nach. Um 1,95 Prozent auf 8,493 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,662 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,42 Prozent auf 0,9097 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,9228 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com