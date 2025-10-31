DAX 24.160 +0,8%ESt50 5.693 +0,5%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.041 -3,0%Euro 1,1518 -0,2%Öl 64,75 -0,5%Gold 4.003 +0,0%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 12. November./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,70 €		 Abst. Kursziel*:
33,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

