Springer Nature Aktie
Marktkap. 4,3 Mrd. EURKGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 12. November./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,70 €
|Abst. Kursziel*:
33,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Springer Nature
|10:41
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG