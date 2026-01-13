DAX25.325 +0,2%Est506.051 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.670 +0,9%Bitcoin82.893 -0,5%Euro1,1602 -0,4%Öl63,59 -2,8%Gold4.614 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy'

15.01.26 14:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Springer Nature

Analysen zu Springer Nature

12:06Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
12:06Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
