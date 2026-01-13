Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,59 Mrd. EURKGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,14 €
|Abst. Kursziel*:
37,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,67%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Springer Nature
|14.01.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
