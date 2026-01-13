DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
Goldman Sachs Group Inc.

Springer Nature Buy

12:06 Uhr
Springer Nature Buy
Springer Nature
Springer Nature
18,16 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,14 €		 Abst. Kursziel*:
37,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,67%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

14.01.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Springer Nature

finanzen.net Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die Springer Nature-Aktie
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, Kauf
finanzen.net SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen SDAX mittags steigen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, buy
EQS Group EQS-News: Strong business performance in the first nine months of 2025. Full Year 2025 guidance reiterated
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
EQS Group EQS-News: Springer Nature reports strong growth in the first half of 2025 and raises full-year guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SPRINGER NATURE AG & Co. KGaA: Springer Nature raises guidance for the full year 2025
