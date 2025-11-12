Springer Nature Aktie
Marktkap. 4,38 Mrd. EURKGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des Forschungs- und Wissenschaftsverlags sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Steve Liechti in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,60 €
|Abst. Kursziel*:
40,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,44%
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Springer Nature
|12:46
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
