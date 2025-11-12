DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des Forschungs- und Wissenschaftsverlags sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Steve Liechti in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,60 €		 Abst. Kursziel*:
40,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,44%
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

