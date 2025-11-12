DAX24.323 +1,0%Est505.783 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,54 -1,0%Gold4.128 ±0,0%
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Jahresausblick bestätigt

Springer Nature-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und operativer Gewinn klettern

12.11.25 11:57 Uhr
Springer Nature-Aktie trotzdem im Minus: Gewinnsprung | finanzen.net

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres den Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
22,30 EUR 0,15 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Haupttreiber war das Geschäft mit wissenschaftlichen Zeitschriften, wie Springer Nature am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 5,9 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 7,6 Prozent auf rund 408 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten weniger erwartet. Organisch stieg es um 9,9 Prozent.

Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 103 Millionen Euro auf 175 Millionen.

Das Management um Unternehmenschef Frank Vrancken Peeters hat die im August angehobenen Jahresausblick bestätigt. Weiterhin wird ein Umsatz in der Spanne von 1,93 bis 1,96 Milliarden Euro erwartet. Das organische bereinigte Betriebsergebnis soll weiter zwischen 540 und 560 Millionen Euro liegen.

Via XETRA notiert die Springer Nature-Aktie zeitweise unbewegt bei 22,00 Euro.

Die Springer Nature-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,59 Prozent tiefer bei 21,65 Euro.

/err/stk

BERLIN (dpa-AFX)

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.08.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
