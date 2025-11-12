JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 30,20 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Daniel Kerven am Mittwochabend nach den Neunmonatszahlen. Der Experte hob vor allem das Wachstum aus eigener Kraft in der Sparte Research positiv hervor. Für diesen Geschäftsbereich ist Kerven nun für 2026 und auch auf mittlere Sicht zuversichtlicher./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT

