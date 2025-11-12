Springer Nature Aktie
Marktkap. 4,38 Mrd. EURKGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 30,20 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Daniel Kerven am Mittwochabend nach den Neunmonatszahlen. Der Experte hob vor allem das Wachstum aus eigener Kraft in der Sparte Research positiv hervor. Für diesen Geschäftsbereich ist Kerven nun für 2026 und auch auf mittlere Sicht zuversichtlicher./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,30 €
|Abst. Kursziel*:
43,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,06%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Springer Nature
|08:36
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.