DAX24.218 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Dank Science

Springer Nature-Aktie legt zu: Jahresprognose angehoben

13.08.25 11:14 Uhr
Springer Nature-Aktie legt zu: Ausblick erhöht | finanzen.net

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature blickt nach einem positiv verlaufenen ersten Halbjahr optimistischer auf 2025.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
20,50 EUR 0,30 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Rückenwind lieferten zuletzt das Geschäft mit wissenschaftlichen Zeitschriften, in dem auch die Zahl der veröffentlichten Artikel deutlich wuchs. 24 neue Zeitschriften seien auf den Markt gebracht worden, hieß es vonSpringer Nature zur Vorlage der Halbjahreszahlen. Auch das Geschäft mit digitalen Buchformaten entwickelt sich weiter positiv und gleicht so Rückgänge im Printbereich mehr als aus. An der Börse kommt das am Mittwoch gut an: Der Aktienkurs steigt via XETRA zeitweise um 4,27 Prozent auf 20,50 Euro..

Wer­bung

Der Konzern steigerte den Umsatz in den sechs Monaten bis Ende Juni um knapp fünf Prozent auf 926 Millionen Euro. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug das Plus gut sechs Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis legte um knapp sieben Prozent auf rund 241 Millionen Euro zu, organisch war es ein Plus von fast zehn Prozent.

Unter dem Strich konnte der Konzern den Gewinn mit 129 Millionen Euro im Vergleich zu 34 Millionen im Vorjahr fast vervierfachen. Der deutliche Anstieg geht neben der operativen Entwicklung auf ein deutliches verbessertes Finanzergebnis zurück.

Für 2025 peilt das Management nun einen Umsatz von 1,93 bis 1,96 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Betriebsergebnis von 540 bis 560 Millionen Euro. Bisher hatte für den Umsatz die obere Hälfte der Spanne von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro im Plan gestanden; beim bereinigten Betriebsergebnis hatte bisher die obere Hälfte von 523 bis 546 Millionen gegolten.

Wer­bung

Analyst Daniel Kerven von der Bank JPMorgan hob infolge des neuen Ausblicks sein Kursziel für die Aktien von 28,60 auf 30 Euro an und bestätigte seine "Overweight"-Einstufung. Der Verlag sei im ersten Halbjahr stärker gewachsen als erwartet.

/he/ajx

Ausgewählte Hebelprodukte auf Springer Nature

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Springer Nature

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Springer Nature

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Springer Nature

DatumRatingAnalyst
11:21Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Springer Nature OverweightBarclays Capital
01.07.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:21Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Springer Nature OverweightBarclays Capital
01.07.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Springer Nature nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen