Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,55 Prozent stärker bei 6.913,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54,531 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,670 Prozent auf 6.921,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.875,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.934,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.893,62 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,701 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 6.878,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der S&P 500 bei 6.699,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.086,37 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,800 Prozent nach oben. Bei 6.986,33 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.789,05 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 6,32 Prozent auf 8,92 USD), Datadog A (+ 6,31 Prozent auf 131,25 USD), Northern Trust (+ 6,02) Prozent auf 153,12 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,66 Prozent auf 647,63 USD) und Carvana (+ 5,15 Prozent auf 478,45 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Abbott Laboratories (-10,04 Prozent auf 108,61 USD), McCormick (-8,05 Prozent auf 61,20 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-7,38 Prozent auf 295,00 USD), Huntington Bancshares (-6,02 Prozent auf 17,64 USD) und Dollar Tree (-4,63 Prozent auf 126,79 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 40.320.461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,97 Prozent.

