Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits
Moderna-Aktie mit Kurssprung: Erfolg von Hautkrebs-Impfstoff in Kombination mit Keytruda Moderna-Aktie mit Kurssprung: Erfolg von Hautkrebs-Impfstoff in Kombination mit Keytruda
NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

22.01.26 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne | finanzen.net

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,91 Prozent auf 23.436,02 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,930 Prozent auf 23.440,71 Punkte an der Kurstafel, nach 23.224,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23.503,16 Punkte, das Tagestief hingegen 23.335,15 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,27 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23.428,83 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 22.740,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20.009,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,862 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23.813,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.916,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell LSI Industries (+ 14,08 Prozent auf 23,25 USD), Corcept Therapeutics (+ 13,74 Prozent auf 41,30 USD), Dorel Industries (+ 12,88 Prozent auf 1,70 USD), 3D Systems (+ 8,02 Prozent auf 2,83 USD) und ADTRAN (+ 8,00 Prozent auf 8,59 EUR). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Abbott Laboratories (-10,04 Prozent auf 108,61 USD), AXT (-9,40 Prozent auf 17,92 USD), Geospace Technologies (-7,60 Prozent auf 20,86 USD), Ultra Clean (-6,48 Prozent auf 44,14 USD) und Huntington Bancshares (-6,02 Prozent auf 17,64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.320.461 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,701 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,36 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

