Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits
Moderna-Aktie mit Kurssprung: Erfolg von Hautkrebs-Impfstoff in Kombination mit Keytruda Moderna-Aktie mit Kurssprung: Erfolg von Hautkrebs-Impfstoff in Kombination mit Keytruda
NASDAQ 100 im Blick

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

22.01.26 22:32 Uhr
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

Der NASDAQ 100 gewann am Donnerstag an Wert.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,76 Prozent stärker bei 25.518,35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,876 Prozent stärker bei 25.548,38 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25.326,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 25.576,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.399,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25.461,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24.879,00 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 21.853,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,24 Prozent zu. 25.873,18 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.954,18 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 12,54 Prozent auf 40,48 USD), Datadog A (+ 6,31 Prozent auf 131,25 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,66) Prozent auf 647,63 USD), Atlassian (+ 4,93 Prozent auf 128,44 USD) und Autodesk (+ 4,79 Prozent auf 269,77 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Dollar Tree (-4,63 Prozent auf 126,79 USD), Lam Research (-3,37 Prozent auf 220,70 USD), Ross Stores (-2,76 Prozent auf 187,01 USD), Synopsys (-2,39 Prozent auf 509,47 USD) und Constellation Energy (-2,38 Prozent auf 287,35 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.320.461 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

