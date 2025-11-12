DAX 23.684 -1,5%ESt50 5.649 -1,6%MSCI World 4.342 -0,4%Top 10 Crypto 12,83 -4,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.210 -4,1%Euro 1,1634 +0,0%Öl 64,21 +1,7%Gold 4.057 -2,8%
Springer Nature Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am Donnerstag solide Neunmonatszahlen, passte seine Schätzungen aber leicht an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

