EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 122,47 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 352 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica rechnet sie mit starken Resultaten, auch dank des Weihnachtsgeschäfts./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
352,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
264,90 €
|Abst. Kursziel*:
32,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
264,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,13%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
