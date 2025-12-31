DAX 24.679 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1682 -0,3%Öl 60,92 +0,2%Gold 4.418 +2,0%
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
EssilorLuxottica Aktie

264,40 EUR -2,40 EUR -0,90 %
STU
245,33 CHF -6,12 CHF -2,43 %
BRX
Marktkap. 122,47 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

UBS AG

EssilorLuxottica Buy

12:16 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
264,40 EUR -2,40 EUR -0,90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 352 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica rechnet sie mit starken Resultaten, auch dank des Weihnachtsgeschäfts./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
352,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
264,90 €		 Abst. Kursziel*:
32,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
264,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,13%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

