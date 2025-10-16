DAX 23.771 -2,1%ESt50 5.577 -1,3%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,17 -5,0%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.625 -3,0%Euro 1,1695 +0,0%Öl 60,70 -0,5%Gold 4.332 +0,1%
EssilorLuxottica Aktie

309,70 EUR +9,60 EUR +3,20 %
STU
277,10 EUR +8,00 EUR +2,97 %
GVIE
Marktkap. 124,6 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

UBS AG

EssilorLuxottica Neutral

12:11 Uhr
EssilorLuxottica Neutral
EssilorLuxottica
309,70 EUR 9,60 EUR 3,20%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Jahresviertel von 280 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Brillenkonzern habe die beste Quartalsleistung aller Zeiten hingelegt, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate zeugten von der anhaltenden Transformation des Konzerns und markierten eventuell erst den Anfang einer noch besseren Entwicklung in der Zukunft./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 12:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
277,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
309,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

12:11 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
10:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Zahlen veröffentlicht Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 291 Euro - 'Neutral'
dpa-afx ROUNDUP: EssilorLuxottica mit starken Umsatzzahlen - Aktie auf Rekordhoch
TraderFox EssilorLuxottica: Smarte KI-Brillen sorgen für einen Absatzboom. Strammes 11,7%iges Umsatzwachstum im 3. Quartal!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
dpa-afx Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
