EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 124,6 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Jahresviertel von 280 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Brillenkonzern habe die beste Quartalsleistung aller Zeiten hingelegt, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate zeugten von der anhaltenden Transformation des Konzerns und markierten eventuell erst den Anfang einer noch besseren Entwicklung in der Zukunft./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 12:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
291,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
277,10 €
|Abst. Kursziel*:
5,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
309,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|12:11
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
