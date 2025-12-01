DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,57 +0,8%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
EssilorLuxottica Aktie

306,00 EUR -0,80 EUR -0,26 %
STU
307,00 EUR -1,70 EUR -0,55 %
PAR
Marktkap. 142,36 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

08:01 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
306,00 EUR -0,80 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei EssilorLuxottica ändert sich aber kaum etwas./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
306,70 €		 Abst. Kursziel*:
10,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
306,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
330,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

