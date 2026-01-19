DAX 24.612 -1,4%ESt50 5.856 -1,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.682 -2,3%Euro 1,1726 +0,7%Öl 64,28 +0,2%Gold 4.725 +1,2%
Bechtle Aktie

42,42 EUR -0,76 EUR -1,76 %
STU
Marktkap. 5,66 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

11:31 Uhr
Bechtle Buy
Bechtle AG
Bechtle AG
42,42 EUR -0,76 EUR -1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Für 2025 rechne er für den IT-Dienstleister mit einem Umsatzplus von 2 Prozent und einem Rückgang des Vorsteuergewinns von 5 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,38 €		 Abst. Kursziel*:
15,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,51%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

11:31 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

