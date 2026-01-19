Bechtle Aktie
Marktkap. 5,66 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Für 2025 rechne er für den IT-Dienstleister mit einem Umsatzplus von 2 Prozent und einem Rückgang des Vorsteuergewinns von 5 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,38 €
|Abst. Kursziel*:
15,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,51%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|11:31
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG