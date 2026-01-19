Santander Aktie
Marktkap. 154,6 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,27 €
|Abst. Kursziel*:
10,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|12:36
|Santander Buy
|UBS AG
|12:36
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Santander Buy
|UBS AG
|12:36
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Santander Buy
|UBS AG
|12:36
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets