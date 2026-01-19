DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute So bewegen sich Gold & Co. heute
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Santander Aktie

Kaufen
Verkaufen
Santander Aktien-Sparplan
10,29 EUR -0,11 EUR -1,04 %
STU
9,55 CHF -0,06 CHF -0,67 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 154,6 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858872

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BCDRF

Barclays Capital

Santander Overweight

12:36 Uhr
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,29 EUR -0,11 EUR -1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Overweight

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,27 €		 Abst. Kursziel*:
10,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:36 Santander Buy UBS AG
12:36 Santander Overweight Barclays Capital
14.01.26 Santander Buy UBS AG
13.01.26 Santander Buy UBS AG
09.01.26 Santander Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Santander-Anlage unter der Lupe EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Analysten sehen für Santander-Aktie Luft nach oben
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Erste Group Bank-Aktie: Santander-Töchter in Polen darf übernommen werden
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
Cnet Copa Del Rey: How to Watch Racing Santander vs. Barcelona Soccer Livestream From Anywhere
Novinite New Flights from Sofia and Varna to Santander, Corfu and Katowice Announced
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Banco Santander (SAN) is a Great Choice
Benzinga If You Invested $1000 In Banco Santander Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga How Is The Market Feeling About Banco Santander SA?
Benzinga A Look Into Banco Santander Inc&#39;s Price Over Earnings
Benzinga Price Over Earnings Overview: Banco Santander
Zacks Banco Santander (SAN) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
RSS Feed
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) zu myNews hinzufügen