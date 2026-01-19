Douglas Aktie
Marktkap. 1,29 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Eckdaten der Parfümeriekette seien insgesamt erneut leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,04 €
|Abst. Kursziel*:
44,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,67%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
