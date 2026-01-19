DAX 24.612 -1,4%ESt50 5.856 -1,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.682 -2,3%Euro 1,1726 +0,7%Öl 64,28 +0,2%Gold 4.725 +1,2%
Douglas Aktie

Douglas Aktien-Sparplan
11,06 EUR -0,54 EUR -4,66 %
STU
Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol DOUDF

Deutsche Bank AG

Douglas Buy

11:31 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
11,06 EUR -0,54 EUR -4,66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Eckdaten der Parfümeriekette seien insgesamt erneut leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,04 €		 Abst. Kursziel*:
44,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,67%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

