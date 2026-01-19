Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Eckdaten der Parfümeriekette seien insgesamt erneut leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

