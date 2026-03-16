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Übertragungsrechte

Alphabet-Aktie etwas fester: Google-Tochter YouTube und FIFA kooperieren bei Fußball-WM 2026

17.03.26 14:45 Uhr
Alphabet-Aktie etwas höher: YouTube sichert sich Kooperation zur WM 2026 | finanzen.net

Die Videoplattform YouTube und der Fußball-Weltverband FIFA haben eine strategische Kooperation für die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko geschlossen.

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Mit dieser Vereinbarung wird die Videplattform aus dem Konzern der Google-Mutter Alphabet zu einer offiziell "bevorzugten Plattform" des Turniers, was Fans, Medienpartnern und YouTubern neue Formate und Zugangsmöglichkeiten bieten soll.

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Mögliche Auswirkungen auf den deutschen TV-Markt

Für deutsche Fußballfans könnte die Kooperation spürbare Veränderungen mit sich bringen. Bislang ist vorgesehen, dass beim Lizenzinhaber Telekom auf der Plattform MagentaTV alle 104 Partien des Turniers live übertragen werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen erworben und können 60 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, darunter sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinal-Partien und das Finale.

Nach Informationen von Brancheninsidern laufen aktuell Diskussionen mit den deutschen Lizenznehmern, um zwischen 15 und 30 WM-Spiele live auf YouTube zu übertragen. Um welche Begegnungen es sich handeln soll, stehe bislang nicht fest.

Neue Übertragungsrechte und Öffnung des FIFA-Archivs

Die Vereinbarung zwischen FIFA und YouTube räumt den offiziellen Medienpartnern der WM zahlreiche neue Möglichkeiten ein, ihre Reichweite auf YouTube zu vergrößern und die Inhalte zu vermarkten. Medienpartner erhalten die Option, die ersten zehn Minuten jedes Spiels frei zugänglich als Livestream auf ihren YouTube-Kanälen auszustrahlen.

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Ausgewählte Partien dürfen in voller Länge gestreamt werden. Zudem öffnet die FIFA ihr digitales Archiv und macht historische Spiele der WM-Geschichte in voller Länge auf dem offiziellen FIFA-Kanal verfügbar.

Influencer im Fokus

Die neue Medienstrategie der FIFA sieht auch eine umfassende Einbindung von YouTube-Creatorn vor. Ausgewählte Influencer erhalten erstmals einen Zugang zu den Spielen und zum digitalen Archiv. Sie sollen das Turnier auch durch taktische Analysen, persönliche Hintergrundgeschichten und "Hinter-den-Kulissen"-Material aus neuen Perspektiven beleuchten.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Alphabet-Aktie zeitweise 0,16 Prozent höher bei 304,91 US-Dollar.

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/chd/DP/men

SAN BRUNO/BERLIN (dpa-AFX)

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