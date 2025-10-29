DZ BANK

Alphabet C (ex Google) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet-C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Google-Mutter habe auf ganzer Linie überzeugt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflügele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte. Kurzfristig dürften die hohen Sachinvestitionen belasten, mittelfristig erwartet der Experte aber einen geringeren Anstieg mit positiven Folgen für den freien Barmittelzufluss./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:29 / MESZ

