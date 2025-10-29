Alphabet C (ex Google) Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet-C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Google-Mutter habe auf ganzer Linie überzeugt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflügele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte. Kurzfristig dürften die hohen Sachinvestitionen belasten, mittelfristig erwartet der Experte aber einen geringeren Anstieg mit positiven Folgen für den freien Barmittelzufluss./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|15:46
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
