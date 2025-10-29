DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alphabet C (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
249,30 EUR -0,35 EUR -0,14 %
STU
287,30 USD +12,13 USD +4,41 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,86 Bio. EUR

KGV 23,68 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6H

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K1079

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOG

DZ BANK

Alphabet C (ex Google) Kaufen

15:46 Uhr
Alphabet C (ex Google) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Alphabet C (ex Google)
249,30 EUR -0,35 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet-C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Google-Mutter habe auf ganzer Linie überzeugt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflügele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte. Kurzfristig dürften die hohen Sachinvestitionen belasten, mittelfristig erwartet der Experte aber einen geringeren Anstieg mit positiven Folgen für den freien Barmittelzufluss./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:29 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen

Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 289,49		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 287,30		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 277,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

15:46 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
16.07.25 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

finanzen.net Bücher geöffnet Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
dpa-afx ROUNDUP 2: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel - Aktie legt kräftig zu
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ROUNDUP: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe - Aktie legt zu
dpa-afx Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe
finanzen.net Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Benzinga Alphabet Stock Is Hitting New Highs Today: What&#39;s Going On?
Benzinga Nasdaq Falls Over 1%; Alphabet Posts Upbeat Earnings
MotleyFool Alphabet (GOOG) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Financial Times Monzo replaces boss with former Google executive
Benzinga Alphabet To Rally Around 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
Korea Times Google urges bold, responsible and cooperative approach to continue AI momentum
Benzinga Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Amazon.com, Alphabet and Tesla
RSS Feed
Alphabet C (ex Google) zu myNews hinzufügen