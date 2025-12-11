TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,46 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen zeichne sich durch solide Fundamentaldaten aus, schrieb Simon Stippig am Freitag. Zudem gebe es keine stärkeren Risiken bei der Refinanzierung./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,19 €
|Abst. Kursziel*:
40,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,94%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TAG Immobilien AG
|11:21
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
