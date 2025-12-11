DAX 24.425 +0,5%ESt50 5.792 +0,7%MSCI World 4.450 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +2,0%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.845 +0,1%Euro 1,1726 -0,1%Öl 61,13 -0,7%Gold 4.319 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA
Reddit-Aktie dreht nach unten ab: Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt Reddit-Aktie dreht nach unten ab: Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,22 EUR +0,10 EUR +0,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,46 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 830350

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008303504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TAGOF

Warburg Research

TAG Immobilien Buy

11:21 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
13,22 EUR 0,10 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen zeichne sich durch solide Fundamentaldaten aus, schrieb Simon Stippig am Freitag. Zudem gebe es keine stärkeren Risiken bei der Refinanzierung./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,19 €		 Abst. Kursziel*:
40,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,94%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

11:21 TAG Immobilien Buy Warburg Research
01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

finanzen.net Lohnendes TAG Immobilien-Investment? MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt letztendlich
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX stärker
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der MDAX nachmittags
finanzen.net MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
EQS Group EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
TAG Immobilien AG zu myNews hinzufügen