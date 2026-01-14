DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.670 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,60 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

XETRA-SCHLUSS/DAX gut behauptet - Technologiewerte gefragt

15.01.26 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
20,08 EUR 1,12 EUR 5,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
41,41 EUR 0,62 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Wohnen SE
20,90 EUR 0,10 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Draegerwerk AG & Co. KGaA
66,20 EUR 6,20 EUR 10,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
28,30 EUR 1,80 EUR 6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SGL Carbon SE
3,80 EUR 0,70 EUR 22,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49,88 EUR 4,62 EUR 10,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
14,53 EUR 0,58 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
25,39 EUR 0,65 EUR 2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 25.352 Punkten. Während die Berichtssaison in den USA bereits im Gange ist, kommt sie in Deutschland erst langsam ins Laufen. Die Musik spielt global einmal mehr bei den Technologiewerten mit KI-Bezug. Nachdem der taiwanische Chip-Auftragsfertiger TSMC einen Ausblick für 2026 vorlegte, der die Marktschätzungen übertraf, wurden Anleger für die gesamte Branche optimistischer. Hier ist Deutschland nicht so stark aufgestellt, allenfalls kleinere Werte wie Suss Microtec (+10,7%), Aixtron (+5,7%) oder PVA (+8,43%) profitieren von dem aktuellen Boom. Nach überzeugenden US-Konjunkturdaten zog der Dollar am Nachmittag an, der Euro fiel in Folge auf 1,1610 Dollar. Die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeigten sich auf dem aktuellen Niveau stabil.

Wer­bung

Deutschland wächst 2025 wieder

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung wieder leicht gewachsen, und zwar um 0,2 Prozent. Für LBBW-Volkswirt Jens Oliver Niklasch ist das Ergebnis sogar einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Insbesondere das BIP-Wachstum im Schlussquartal 2025 habe die Ausgangsbasis für 2026 etwas verbessert. Allerdings gelte nach wie vor, dass die deutsche Wirtschaft drei schwache Jahre in Folge hinter sich habe. Mit Blick nach vorne rechnet Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg damit, dass sich die deutsche Wirtschaft 2026 spürbar erholen würde. Er erwartet ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent, primär angetrieben durch die nun deutlich expansive Fiskalpolitik.

Zu den Gewinnern im DAX gehörte die Aktie von Vonovia mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 25,45 Euro. Während die Analysten der Bank of America das Kursziel auf 30 Euro senkten, liegt dies deutlich über dem aktuellen Niveau. Allgemein waren Immobilienwerte gesucht, im MDAX legten TAG und Deutsche Wohnen jeweils über 2,5 Prozent zu. Für Daimler Truck Holding ging es um 2 Prozent nach oben, das Unternehmen legt zum Wochenschluss die Absatzzahlen für das Schlussquartal 2025 vor.

Die Aktie von Dräger sprang nach Vorlage der überzeugenden 2025er-Geschäftszahlen 8,3 Prozent nach oben. Das starke dritte Quartal habe bereits auf einen Rekordumsatz hingewiesen, so ein Aktienhändler. Das EBIT sei nun gut 10 Prozent oberhalb der Erwartung ausgefallen. Der Ausblick auf die Marge lese sich dagegen zunächst konservativ und biete Platz noch oben.

Wer­bung

Positiv wurde an der Börse die Nachricht aufgenommen, dass SGL Carbon (+20%) den Reaktorentwickler X-Energy mit mittelkörnigem Graphit beliefert. An der Börse wird davon ausgegangen, dass dies nicht der letzte Auftrag für den Bereich sein dürfte

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.352,39 +0,3% +3,2%

DAX-Future 25.474,00 +0,1% +2,8%

XDAX 25.346,81 +0,1% +3,0%

MDAX 31.943,60 +0,5% +3,8%

TecDAX 3.771,79 +0,1% +4,1%

SDAX 18.336,93 +1,4% +5,3%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,39 +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 21 19 0 4.006,8 58,1 4.550,6 64,0

MDAX 30 20 0 583,2 25,4 737,8 30,9

TecDAX 18 12 0 879,9 18,3 977,5 20,2

SDAX 49 19 2 164,9 9,7 140,6 9,0

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 11:52 ET (16:52 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen