DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin, Airbus im Fokus
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 27,72 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

10:56 Uhr
Daimler Truck
Daimler Truck
37,64 EUR 0,13 EUR 0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,98 €		 Abst. Kursziel*:
18,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,55%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

10:56 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
09.12.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

