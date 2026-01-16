DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.189 -0,2%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 RENK RENK73 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Private Markets im Aufwind: Warum AllianzGI 2026 zum Wendepunkt erklärt Private Markets im Aufwind: Warum AllianzGI 2026 zum Wendepunkt erklärt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INDEX-FLASH: Trumps Grönland-Zoll setzt Dax-Indikation deutlich unter Druck

17.01.26 18:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump hat die Anleger am Samstag kalt erwischt. Die von IG Markets errechnete Indikation für den DAX brach in einer ersten Reaktion um etwa 300 Punkte ein und vermied nur knapp den Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Ein Erholungsversuch war nur von kurzer Zeit. Zuletzt bewegte sie sich bei 25.055 Punkten.

Wer­bung

Trump hatte unter Verweis auf den Grönland-Konflikt neue Zölle gegen Deutschland und weitere europäische Länder angekündigt. Ab dem 1. Februar werden demnach 10 Prozent für in die USA gesendete Waren fällig, ab dem 1. Juni steigt der Zollsatz auf 25 Prozent, wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social ankündigte./he/zb