Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,58 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erwartungsgemäß deutlich rückläufige Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal habe gezeigt, dass das schwache Marktumfeld in Nordamerika weiter belaste, schrieb Holger Schmidt in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die beibehaltene Prognose sei aber ermutigend, auch wenn der Nutzfahrzeughersteller nun das untere Ende seiner Zielspannen anstrebe. Dazu unterstütze die hohe Dividendenrendite./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Halten
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
34,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
35,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
