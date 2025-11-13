DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.358 +0,0%Top 10 Crypto 13,25 -1,7%Nas 23.025 +0,7%Bitcoin 83.434 -2,7%Euro 1,1613 -0,2%Öl 64,44 +2,1%Gold 4.100 -1,7%
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 26,58 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
DZ BANK

Daimler Truck Halten

18:06 Uhr
Daimler Truck Halten
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erwartungsgemäß deutlich rückläufige Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal habe gezeigt, dass das schwache Marktumfeld in Nordamerika weiter belaste, schrieb Holger Schmidt in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die beibehaltene Prognose sei aber ermutigend, auch wenn der Nutzfahrzeughersteller nun das untere Ende seiner Zielspannen anstrebe. Dazu unterstütze die hohe Dividendenrendite./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

