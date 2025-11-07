Daimler Truck Aktie
Marktkap. 25,43 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein erwartungsgemäß erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Marktschätzungen dürften bereits nach den Zahlen von Konkurrent Volvo und den eigenen Absatzzahlen angepasst worden sein. Das Unternehmen kämpfe weiter mit einem schwachen US-Markt, habe sich aber ermutigend zum Geschäft in Europa sowie Kosteneinsparungen geäußert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,88 €
|Abst. Kursziel*:
19,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|11:31
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|11:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|11:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|11:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG