Daimler Buses

Daimler Truck-Aktie dennoch schwächer: Auftrag für 500 Elektrobusse von De Lijn

18.12.25 13:26 Uhr
Daimler Truck-Aktie dennoch schwächer: Auftrag für 500 Elektrobusse aus Finnland | finanzen.net

Daimler Buses hat einen Auftrag für 500 Elektrobusse von dem flämischen Verkehrsdienstleister De Lijn erhalten.

Daimler Truck
37,55 EUR 0,09 EUR 0,24%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,52 EUR -0,29 EUR -0,48%
Wie die Unternehmen mitteilten, sollen ab Anfang 2027 zunächst 80 Mercedes-Benz eCitaro ausgeliefert werden. Angaben zum Auftragsvolumen machten die Unternehmen nicht.

Zeitweise sinkt die Daimler Truck-Aktie via XETRA um 0,16 Prozent auf 37,58 Euro.

