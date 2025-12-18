Daimler Truck-Aktie dennoch schwächer: Auftrag für 500 Elektrobusse von De Lijn
Daimler Buses hat einen Auftrag für 500 Elektrobusse von dem flämischen Verkehrsdienstleister De Lijn erhalten.
Werte in diesem Artikel
Wie die Unternehmen mitteilten, sollen ab Anfang 2027 zunächst 80 Mercedes-Benz eCitaro ausgeliefert werden. Angaben zum Auftragsvolumen machten die Unternehmen nicht.
Zeitweise sinkt die Daimler Truck-Aktie via XETRA um 0,16 Prozent auf 37,58 Euro.
DOW JONES
