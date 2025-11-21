DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

57,31 EUR +0,03 EUR +0,05 %
STU
Marktkap. 54,9 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

09:51 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,31 EUR 0,03 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Mercedes-Benz beim Kursziel von 74 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Bei BMW und Mercedes lobt er unter anderem gesunde Bilanzen und Barmittelzuflüsse sowie aktionärsfreundliche Mittelverwendung./ag/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,88 €		 Abst. Kursziel*:
27,85%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
57,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,12%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09:51 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
04.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
31.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Experten-Analyse Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs Group Inc. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag auf grünem Terrain
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt Mercedes-Benz mit 'Buy' wieder auf - Ziel 74 Euro
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagvormittag gestärkt
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Zacks AEVA's Daimler Collaboration Deepens as Production Nears
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Korea Times Can new models revive Mercedes-Benz Korea’s EV sales?
Korea Times Mercedes-Benz showcases 4 new EV models in Korea
Korea Times Mercedes-Benz showcases 4 EV models in Korea
Korea Times Mercedes-Benz showcases 4 electric models in Korea
Korea Times Mercedes-Benz chairman holds high-profile meeting with Samsung, LG
