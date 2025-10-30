DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Pivotal-Point Nachverfolgung Amphenol (APH): Rekordquartal und Dividenden-Boom – Ausschüttung wird um 52 % angehoben!
Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 54,34 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

13:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,42 EUR 0,08 EUR 0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bei der diesjährigen Japan Mobility Show habe der Autobauer Toyota einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Zudem habe der chinesische Hersteller BYD einen eigens für den japanischen Markt designten Elektro-Kleinstwagen vorgestellt. Von den europäischen Herstellern hätten BMW und Mercedes-Benz eine breite Palette neuer Modelle vorgestellt und damit ihre technologischen Fähigkeiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte auf dem japanischen Markt belegt./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
55,99 €		 Abst. Kursziel*:
7,16%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
56,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

13:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

